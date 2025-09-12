logo pulso
Estado

Operativo barredora en la vía pública

Por Carmen Hernández

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Operativo barredora en la vía pública

Cerritos.- Retirarán todos los vehículos que estén abandonados que tengan más de 72 horas en la  vía pública, se busca evitar que sean guarida de malvivientes, además de generan una mala imagen del entorno urbano. 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que la finalidad es mantener la seguridad en las calles y una medida es evitar que haya vehículos abandonados en la vía pública. 

Por lo que un grupo de agentes con una grúa estará retirando los vehículos que estén abandonados en la vía pública, se presume que están abandonados cuando permanecen más de 3 días en la calle y el dueño de la unidad no se haya acercado a la corporación a notificar la situación que originó que los dejaran en ese lugar. 

Mencionaron que en cuanto a los talleres mecánicos, deberán abstenerse de dejar las unidades en mantenimiento en la vía pública, pues deben tener un espacio propio para ello.  

Lo que se busca es que las unidades no sean guarida de malvivientes o arrojen basura, como sucedido en muchas ocasiones.

