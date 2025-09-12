Se incendia bar y se quema todo

Ciudad Fernández.- Cortocircuito provocó el incendio de un bar en el Ejido del Refugio que consumió todo lo que había en el interior del negocio.

A las 5 de la mañana las enormes llamaradas fueron observadas por automovilistas que transitaban por el sector, por lo que reportaron el hecho ante las corporaciones de emergencia, para evitar que la situación empeorara y pasara a mayores.

Los elementos arribaron al lugar, ubicado en la carretera a San Luis Potosí, entre el Cobach 05 y calle los Molinos. Llegaron al sitio del siniestro y comenzaron sus labores para poder controlar las enormes llamaradas, para evitar que se dispersaran y causaran más daños.

El incendio se dijo fue provocado por un cortocircuito, por fortuna no se registraron personas lesionadas, los daños en el inmueble no han sido cuantificados.

