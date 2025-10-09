Nómina municipal, con pírricas bajas

CIUDAD VALLES.- Solamente dos bajas hubo en el Ayuntamiento al final del mes de septiembre, de acuerdo con el departamento de Recursos Humanos.

La directora de Recursos Humanos del Gobierno municipal, Smirna de la Garza Baldelamar, expuso que hubo sólo dos bajas en el mes que acaba de terminar, una por renuncia y otra por término de contrato y negó que hubiera por el momento bajas por jubilación o separación por fin de ciclo laboral, como se había especulado.

El Ayuntamiento de Valles tuvo, en el principio de la administración varios meses con bajas considerables, aunque ha estabilizado el número de la nómina en menos de 1,300 empleados, de los cuales casi 600 son sindicalizados.