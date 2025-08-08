logo pulso
Nueva reunión Alcaldía-Infonavit

Por Miguel Barragán

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Volvió a celebrarse reunión entre Infonavit y alcaldía y asegura directora del Inmuvi que ya se trabaja en el terreno que usarán para el programa de vivienda federal.

Este mediodía, en la oficina del alcalde de nueva cuenta hubo encuentro entre funcionarios del Instituto ya citado y de la Presidencia Municipal, entre los que se encontraban Liliana Flores Almazán, directora del Instituto Municipal de la Vivienda y el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, así como funcionarios de primer nivel en donde, poco antes de la sesión, Flores Almazán explicó que ya hay terreno en El Carmen, para un total de 700 casas, aunque no han dado a conocer las reglas de operación para beneficiarios tanto de los que son derechohabientes como los que no.

