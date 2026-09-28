Obtiene Tec dos pases a la etapa nacional de INNOVATEC

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Matehuala.- El Instituto Tecnológico de Matehuala obtuvo dos acreditaciones a la Etapa Nacional de INNOVATEC 2026, luego de la destacada participación de su delegación estudiantil en la etapa regional, desarrollada del 22 al 25 de septiembre en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En la categoría Sector Agroindustrial, el proyecto AGROTERMIC obtuvo el segundo lugar, logrando con ello su pase a la etapa nacional, el equipo está integrado por Alexis Esau Aguilar Camarillo, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Monserrat Atenea Medina Rodríguez, de Ingeniería en Gestión Empresarial.

Por su parte, el proyecto OPEN RUT obtuvo también el segundo lugar, dentro de la categoría Sector Energético y Electromovilidad, obteniendo igualmente su acreditación a la siguiente etapa.

El equipo está conformado por América Viridiana Coronado Valdez, Mauricio Emmanuel García Camarillo, Mical Anhelí Cruz Rodríguez y José Julián Coronado Valdez, estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales, así como Mily Yesenia García Calderón, estudiante de Contador Público.

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De igual manera, el Instituto Tecnológico de Matehuala reconoce ampliamente la participación de todos los estudiantes, docentes y asesores que integraron la delegación institucional y representaron al plantel durante la Etapa Regional de INNOVATEC 2026 en el Tecnológico de Ciudad Madero.