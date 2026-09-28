logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Obtiene Tec dos pases a la etapa nacional de INNOVATEC

Por Jesús Vázquez

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
A
Obtiene Tec dos pases a la etapa nacional de INNOVATEC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- El Instituto Tecnológico de Matehuala obtuvo dos acreditaciones a la Etapa Nacional de INNOVATEC 2026, luego de la destacada participación de su delegación estudiantil en la etapa regional, desarrollada del 22 al 25 de septiembre en Ciudad Madero, Tamaulipas.

      En la categoría Sector Agroindustrial, el proyecto AGROTERMIC obtuvo el segundo lugar, logrando con ello su pase a la etapa nacional, el equipo está integrado por Alexis Esau Aguilar Camarillo, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Monserrat Atenea Medina Rodríguez, de Ingeniería en Gestión Empresarial.

      Por su parte, el proyecto OPEN RUT obtuvo también el segundo lugar, dentro de la categoría Sector Energético y Electromovilidad, obteniendo igualmente su acreditación a la siguiente etapa. 

      El equipo está conformado por América Viridiana Coronado Valdez, Mauricio Emmanuel García Camarillo, Mical Anhelí Cruz Rodríguez y José Julián Coronado Valdez, estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales, así como Mily Yesenia García Calderón, estudiante de Contador Público.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De igual manera, el Instituto Tecnológico de Matehuala reconoce ampliamente la participación de todos los estudiantes, docentes y asesores que integraron la delegación institucional y representaron al plantel durante la Etapa Regional de INNOVATEC 2026 en el Tecnológico de Ciudad Madero.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Atropellan a ciclista y lo dejan grave en Ciudad Valles
      Atropellan a ciclista y lo dejan grave en Ciudad Valles

      Atropellan a ciclista y lo dejan grave en Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      El joven quedó inconsciente en avenida Universidad; testigos señalaron que el conductor de una camioneta huyó.

      Desconocen paradero de adulto mayor
      Desconocen paradero de adulto mayor

      Desconocen paradero de adulto mayor

      SLP

      Redacción

      Por fin localizan a Luz Odette
      Por fin localizan a Luz Odette

      Por fin localizan a Luz Odette

      SLP

      Jesús Vázquez

      Comienzan fiestas patronales en honor de San Miguelito
      Comienzan fiestas patronales en honor de San Miguelito

      Comienzan fiestas patronales en honor de San Miguelito

      SLP

      Jesús Vázquez