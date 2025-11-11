Ofrece Caritas Parroquial medicinas a bajo costo

logo pulso
Por Carmen Hernández

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Caritas parroquial ofrece medicamento desde 30 pesos a personas que lo requieran, lo que se recaude es destinado para despensas que son entregadas a las familias más vulnerables.  

Dolores Reynaga dio a conocer que se está trabajando desde Caritas parroquial, para reunir fondos para el pago del techado del albergue, así como para la compra de artículos de la despensa del hogar, que son entregadas para la población más necesitada, sobre todo a los adultos mayores. 

Se invita a la población para que se acudan a comprar el medicamento a bajo costo, lo pueden encontrar desde 30 pesos y el más caro a 400, según el fármaco que se requiera. 

El único requisito es que presenten la receta médica, para poder venderles los medicamentos, que será un apoyo importante al adquirirlo a bajo costo, puntualizó.

