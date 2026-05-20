Ofrece el ICAT diversos talleres

RIOVERDE.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) invita a los cursos de curación de heridas y primeros auxilios; iniciarán en junio.

José Matilde Noyola Correa, delegado del ICAT dio a conocer que se continúa acercando los cursos a diversas colonias y municipios. El de primeros auxilios iniciarán el próximo 1 de junio en un horario de 4 a 8 de la noche y será impartido por Manuel Edain Rivas.

Así como el de Técnicas en curación de heridas iniciará el próximo 8 de junio de 4 a 8 de la noche; se contará con cupo limitado, es por ello que se les invita a que se registren, podrán participar jóvenes desde los 16 años de edad y tendrá validez nacional, los requisitos son: CURP e INE, se estará cobrando una cuota de recuperación.