Ofrecen becas universitarias a jóvenes

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CIUDAD VALLES.- El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) anunció que instituciones de educación superior de la región ofrecieron becas universitarias en una feria coordinada entre las escuelas y el Inpojuve.

Sear Jasub Santos, delegado del Instituto Potosino de la Juventud en la Huasteca expuso en entrevista que en la "Expo Becas" más de 15 universidades ofrecieron becas que fueron del 25 al 50 por ciento a quienes aspiraran a entrar a estas instituciones que colocaron sus estands en un salón de eventos de la calle Juárez.

Estos apoyos fueron aprovechados por los aspirantes universitarios vallenses durante la mañana de este martes.

El entrevistado aclaró que el evento no fue para promocionar a las universidades, sino que su propósito fue abrir sus becas a quienes así lo requieran.

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