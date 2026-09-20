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Ofrecerá el Conafe estudios de preparatoria

Acercará la educación media superior a las comunidades

Por Carmen Hernández

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Ofrecerá el Conafe estudios de preparatoria
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      RIOVERDE.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) ofrecerá el servicio de bachillerato a estudiantes de comunidades alejadas, iniciarán con 600 alumnos y se espera sean más los que se inscriban para aprovechar y poder estudiar la preparatoria en su comunidad.

      César Vázquez Jiménez, coordinador territorial de Conafe explicó que el reto es consolidar el modelo de Educación Comunitario. 

      Se contempla contar con preparatoria, será de 3 años y se iniciará con 600 alumnos en San Luis Potosí.  

      En cuanto al servicio de Bachillerato en la Zona Media, este servicio se brindará a 8 comunidades y será con estudios de 3 años, lo que se busca es acercar la educación a los jóvenes, sobre todo de las comunidades, para que puedan continuar su educación hasta un nivel profesional.

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