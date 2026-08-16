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Ofrecerán un foro para prevenir el gusano barrenador

Para detección y combate oportuno de la infección

Por Jesús Vázquez

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Ofrecerán un foro para prevenir el gusano barrenador
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      Villa de la Paz.- Autoridades municipales en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos llevarán a cabo pláticas preventivas dirigidas a las personas paceñas que se dedican a la ganadería, con el objetivo de brindar información sobre el gusano barrenador y prevenir esta infección.

      El alcalde Juan Francisco Gómez Escamilla, sostuvo una reunión con personal de la SEDARH, entre los temas tratados estuvo una plática informativa sobre el gusano barrenador, dirigida a productores agropecuarios del municipio. 

      Esta actividad tendrá como propósito proporcionar información oportuna sobre la prevención, detección y manejo de esta infección, así como las medidas que pueden adoptar los productores para proteger sus actividades ganaderas.

      La plaga del gusano barrenador ya ha llegado al Altiplano potosino y ha afectado a varios animales de granja, e incluso a perros y gatos en situación de calle, cabe mencionar que inclusive una persona que vive en situación de calle fue víctima del gusano barrenador y recibió atención médica en el Hospital General.

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      Ante esta situación, se pide a las personas que tienen ganado, así como perros y gatos, extremar precauciones y revisar constantemente sus animales para detectar cualquier herida. 

      En caso de observar alguna lesión, se recomienda llevar de inmediato a los animales con un veterinario para que reciban la atención y desinfección correspondiente, con el objetivo de prevenir complicaciones y evitar que sean afectados por el gusano barrenador.

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