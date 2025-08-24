Ola de accidentes de motociclistas

Ciudad Fernández.- Los accidentes de motociclistas encabezan las llamadas de auxilio que se atienden en Protección Civil, diariamente se registran de uno hasta cuatro accidentes, algunos de los cuales el conductor del vehículo sufre severas lesiones.

Tal es el caso de ayer por la madrugada, cuando paramédicos de Protección Civil atendieron una llamada de auxilio de un accidente que se generó a un costado del puente elevado.

En el lugar había derrapado el conductor de una motocicleta, un joven de 22 años de edad.

El chofer resultó con lesiones de consideración al caer de su unidad a un costado del puente elevado, por lo que requería atención inmediata.

Los paramédicos lo trasladaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS Bienestar) para su atención médica.

El lesionado quedó por algunas horas en observación debido a las lesiones sufridas en el accidente.