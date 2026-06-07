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Operan parajes con algunas restricciones

Algunos, solo de apreciación visual y de fotografía

Por Redacción

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Operan parajes con algunas restricciones
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      CIUDAD VALLES.- Los parajes están abiertos, aunque con restricciones de nado y sólo para apreciación visual, debido a las crecientes de agua que se han generado por las constantes lluvias.

      De acuerdo con el boletín de la Secretaría de Turismo sobre el estatus de los sitios de interés en la Huasteca, solamente el paraje El Jabalí en Aquismón se encuentra cerrado al público y, aunque las cascadas y parajes de El Naranjo y Tamasopo están abiertos, algunos tienen categoría sólo de apreciación visual y fotografía o de permiso para nadar, pero en áreas específicas.

      Los escurrimientos de las recientes lluvias han obligado a informar sobre el estado que guardan los lugares que visitan los turistas y que en su mayoría son cuerpos de agua, afectados por las crecidas del líquido.

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