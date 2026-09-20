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Organiza Tecmol fiesta popular en El Remolino

Colocan letreros de peligro, ante necedad de político

Por Redacción

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Organiza Tecmol fiesta popular en El Remolino
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      CIUDAD VALLES.- José Luis Romero Calzada organizó otra fiesta popular a la orilla del río Valles en donde tuvo que poner letreros de advertencia por lo riesgoso del lugar.

      El político de Salinas de Hidalgo y aspirante a la candidatura del Partido Verde a la Presidencia Municipal de Valles organizó otro acto público para "emprendedores" en un lugar que en el nombre lleva la sentencia de su nivel de riesgo, "El Remolino", que es un sitio donde los mismos colaboradores del político tuvieron que poner advertencias y letreros para disuadir del nado a los asistentes.

      Además del peligro (en ese lugar murieron ahogados dos hombres en diferentes fechas), la contaminación por la caída de drenaje, alrededor de 700 metros aguas arriba hace que el sitio se vuelva inviable para la sumersión.

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