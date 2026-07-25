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Otorga Cabildo reconocimientos al Mérito Ciudadano

Por Redacción

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Otorga Cabildo reconocimientos al Mérito Ciudadano
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      CIUDAD VALLES.- Entregó el Cabildo de Valles los reconocimientos al Mérito Ciudadano en el salón oficial de la Presidencia Municipal, sin la presencia del alcalde David Medina Salazar. 

      Como cada año, antes de la conmemoración del aniversario de Valles, que esta vez es el 493, el Cabildo entregó los merecimientos a los ciudadanos propuestos por grupos, asociaciones u otros ciudadanos.

      En Administración Pública fue premiada Sofía Altamirano Gómez; en Ciencias y Artes, Arturo Gómez Pérez; en Deporte, Zulema Antonio Reyes; Mary Carmen Rodríguez Arredondo fue el de la Juventud; en Periodismo, Alma Ofelia Trejo González; Yaxu´Lem Hernández Díaz al Mérito Cívico; en el rubro de Trabajo, Alejandro Estrada Olvera; en Impulso Económico, Juan Reséndiz Olvera; en Perseverancia en el Servicio Social a Miguel Urbina Ortega y la Persona Ilustre del año fue para el obispo emérito, Roberto Octavio Balmori Cinta.

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