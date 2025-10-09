logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Párroco se niega a oficiar primera comunión a niños

Alega el sacerdote que los pequeños no se han preparado bien para recibir este sacramento

Por Carmen Hernández

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Párroco se niega a oficiar primera comunión a niños

RIOVERDE.- Presbítero de la parroquia de San Francisco de Asís niega el sacramento de la primera  comunión a los niños, argumentando que no están preparados, para cumplir con este sacramento. 

Hay que destacar que las catequistas de la comunidad de San Francisco de Asís por un año prepararon a más de 40 niños para que aprendieran desde el credo, Padre Nuestro y los 10 mandamientos, entre otros.  

Sin embargo, el párroco Anastacio Reyna Dávila les advirtió a las familias que no oficiaría la misa para el sacramento de la primera comunión, argumentó que no estaban listos y por ende les negaría el sacramento, incluso les advirtió a las madres de familia, que ellas deberían de enfocarse para prepararlos y que fueran más severas para que aprendieran bien. 

El párroco presumió que es intocable y que nadie le puede hacer nada, porque es sobrino del Arzobispo y que oficiaría la misa cuando él quiera. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los feligreses por este y otros motivos piden el cambio del sacerdote, porque son constantes las humillaciones y advirtieron que si no lo reubican tomarán la parroquia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrecerá Procuraduría Agraria jornada de varios juicios agrarios
Ofrecerá Procuraduría Agraria jornada de varios juicios agrarios

Ofrecerá Procuraduría Agraria jornada de varios juicios agrarios

SLP

Carmen Hernández

Este día, tercera Feria del Empleo
Este día, tercera Feria del Empleo

Este día, tercera Feria del Empleo

SLP

Redacción

Un calvario, falta de medicamentos para curar cáncer
Un calvario, falta de medicamentos para curar cáncer

Un calvario, falta de medicamentos para curar cáncer

SLP

Redacción

Sobrevivientes reconocen el martirio para poder sanar

Celebra iglesia el mes del rosario
Celebra iglesia el mes del rosario

Celebra iglesia el mes del rosario

SLP

Jesús Vázquez

Llama a orar por la paz en México y el mundo