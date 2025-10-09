Párroco se niega a oficiar primera comunión a niños

RIOVERDE.- Presbítero de la parroquia de San Francisco de Asís niega el sacramento de la primera comunión a los niños, argumentando que no están preparados, para cumplir con este sacramento.

Hay que destacar que las catequistas de la comunidad de San Francisco de Asís por un año prepararon a más de 40 niños para que aprendieran desde el credo, Padre Nuestro y los 10 mandamientos, entre otros.

Sin embargo, el párroco Anastacio Reyna Dávila les advirtió a las familias que no oficiaría la misa para el sacramento de la primera comunión, argumentó que no estaban listos y por ende les negaría el sacramento, incluso les advirtió a las madres de familia, que ellas deberían de enfocarse para prepararlos y que fueran más severas para que aprendieran bien.

El párroco presumió que es intocable y que nadie le puede hacer nada, porque es sobrino del Arzobispo y que oficiaría la misa cuando él quiera.

Los feligreses por este y otros motivos piden el cambio del sacerdote, porque son constantes las humillaciones y advirtieron que si no lo reubican tomarán la parroquia.