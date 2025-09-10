Perra ingresa a escuela y muerde a dos niños

CIUDAD VALLES.- Una perra se escapó de su casa, entró a la primaria Francisco Zarco y atacó a dos alumnos.

El can entró a la escuela de referencia poco antes de las ocho y aunque la información de los propietarios es que “no es brava” mordió a un niño en el abdomen y a una niña en el glúteo.

La perra tenía reporte de extravío y luego del incidente hubo movilización de corporaciones y de Ecología Municipal para estudiar el caso, sin embargo, tanto en dueño de la perra como los padres de los niños y autoridades educativas llegaron a un acuerdo sobre los procesos a seguir. Las mordidas, de acuerdo con la dirección de Ecología, no son de consideración.