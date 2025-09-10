logo pulso
Bomberos rescatan una víbora en Cruz Verde

Por Carmen Hernández

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Bomberos rescatan una víbora en Cruz Verde

RIOVERDE.- Una serpiente sorprende a familia en la colonia Cruz Verde, la que fue liberada y reubicada a su hábitat por el Cuerpo de Bomberos. 

Elementos del Cuerpo de Bomberos recibieron una llamada de auxilio, por la presencia de una víbora en una vivienda en la colonia Cruz Verde, que medía más de un metro y medio. 

Al lugar acudieron personal de Bomberos y de manera inmediata se dieron a la tarea de capturar a la serpiente y evitar que lastimara a  la familia; posteriormente la serpiente fue trasladada y liberada en su hábitat para evitar un problema mayor. 

Finalmente hicieron un llamado a la población, para que en caso de sorprender a este tipo de reptiles, solicitar el apoyo del Cuerpo de Bomberos. 

