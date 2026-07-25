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Perros atacan y lesionan a ciclista

Por Redacción

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Perros atacan y lesionan a ciclista
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      Matehuala.- Una persona que viajaba en bicicleta por la calle Lluvia fue atacada por una jauría de perros, siendo auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, debido a las lesiones que le causaron los anes.

      Los hechos se registraron en la calle Lluvia, en la colonia San Antonio, cuando un hombre que circulaba en su bicicleta fue atacado por tres perros, vecinos del lugar acudieron de inmediato para auxiliarlo y posteriormente se comunicaron a los números de emergencia para solicitar apoyo, ya que presentaba mordeduras y lesiones provocadas por los perros

      Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios al ciclista mientras arribaban los paramédicos. 

      La víctima sufrió varias mordeduras en el pie y la pierna derecha, por lo que fue necesaria la intervención de la Cruz Roja, los socorristas le proporcionaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada.

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      Asimismo, los oficiales realizaron las investigaciones correspondientes para ubicar el domicilio donde permanecían los perros, con el propósito de que los propietarios se hicieran responsables de los gastos médicos por las lesiones que le ocasionaron los canes, sin embargo, nadie salió del domicilio señalado.

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