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Pintan murales en la Normal por Día de Muertos

Colores y tradiciones en este concurso

Por Jesús Vázquez

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Pintan murales en la Normal por Día de Muertos
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      MATEHUALA.- La Escuela Normal Experimental de Matehuala llevó a cabo un concurso de murales referente al Día de Muertos, evento que tuvo buena respuesta por parte de los alumnos que participaron en equipo e hicieron unos hermosos murales.

      Las pinturas las realizaron en lienzos de gran tamaño para acomodarlas como si fuera el tamaño de una pared, y cada uno de los murales reflejó las tradiciones del Día de Muertos, donde pintaron los tradicionales altares de muertos, el camino al más allá, los personajes del libro de la vida al estilo mexicano, un mural de una pareja representando la frase "hasta que la muerte los separe" y, en algunos de los murales, los estudiantes colocaron imágenes de sus familiares fallecidos como homenaje.

      Cada uno de los estudiantes explicó el significado de su mural, demostrando que al terminar su carrera serán excelentes maestros y tienen los dotes para expresar a sus futuros estudiantes nuestras tradiciones mexicanas, pues la idea de esta actividad es rescatar nuestras tradiciones.

      Se contó con un jurado calificador que fue el encargado de decidir quién fue el ganador del primer, segundo y tercer lugar, una difícil decisión para los jueces, quienes mencionaron que todos los murales eran ganadores, pues fue una verdadera obra de arte la que mostraron los estudiantes.

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