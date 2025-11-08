Policías evitaron una extorsión telefónica

Matehuala.- Continúan las llamadas telefónicas de extorsión, en la colonia San Francisco una mujer recibió una llamada de un presunto grupo delictivo que le exigía dinero, la mujer estuvo a punto de caer en sus redes pero al no recaudar lo que requería, pidió apoyo a la Policía Municipal, quienes al ver lo que ocurría la asesoraron y evitaron que fuera víctima de una extorsión telefónica.

Agentes de la Policía Municipal atendieron un reporte de una llamada de extorsión en agravio a una madre de familia, en la calle Zeferino Ponce, donde se le pedía una fuerte suma de dinero a cambio de la libertad de un miembro de su familia, los oficiales orientaron a la víctima para que no contestara más llamadas, ya que por la lada seguramente provenía de algún penal la llamada.

Los oficiales apoyaron para que la mujer pudiera contactar al familiar que presuntamente tenían secuestrado y cerciorarse que estuviera bien, gracias a la rápida intervención policial se evitó un posible depósito de dinero.

Se pide a la ciudadanía no caer en este tipo de extorsiones telefónicas, en caso de recibir una llamada donde le exigen dinero, comunicarse a los números de emergencia 911 y al 488-88-2-06-47, así mismo asesorar a los adultos mayores para evitar que caigan en estas extorsiones.

