“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Policías localizan a una mujer extraviada

Por Redacción

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
Policías localizan a una mujer extraviada

Matehuala.- El sábado por la noche agentes de la Policía Municipal localizaron a una mujer de 73 años de edad, que tenía ficha de búsqueda y que se encontraba extraviada, la septuagenaria se encontraba en buenas condiciones por lo que los elementos policiacos informaron a sus familiares para que fueran por ella.

Se reportó a una mujer de 73 años de edad desaparecida y se pidió apoyo a las corporaciones policiacas, así como a la ciudadanía a través de redes sociales, pues se desconocía el paradero de la mujer de nombre María, su familia estaba muy preocupada por ella, elementos de las corporaciones policiacas estuvieron apoyando en la búsqueda.

Por la noche del sábado mientras se encontraban en rondines de vigilancia, elementos de la Policía Municipal lograron visualizar a una persona con las características de la mujer que se encontraba desaparecida, al acercarse a ella vieron que efectivamente era la señora María de 73 años de edad, y que había una ficha de búsqueda, por lo que inmediatamente avisaron a sus familiares que la habían localizado y fue llevada a su domicilio.

