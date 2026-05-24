Policías vallenses, con permiso para portar armas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Todos los elementos de la Policía Municipal tienen su permiso de portación de armas, presumió el director de esta corporación, José Juan Herrera Sierra.

Luego de que hubiera una inspección exhaustiva de la Guardia Civil Estatal este viernes 22 de mayo en la Policía Municipal, el comandante de la fuerza pública local, Herrera Sierra fue cuestionado acerca de la portación de arma de fuego, documental que deben tener a la mano los elementos y dijo que a ninguno le faltaba.

Comentó que de igual manera, los exámenes trianuales de control y confianza siguen siendo el rasero de permanencia para los elementos y que por disposición oficial se llevan a cabo de acuerdo al calendario de cada uno de los elementos.