Por amparo, comunidades no reciben el FAISPIAM

CIUDAD VALLES.- No han recibido el recurso en las 12 comunidades de la Huasteca del FAISPIAM porque se ampararon, precisamente, explicó el delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Mario Godoy Ramos.

Hace unos días, Rafael Reyes Martínez, consejero nacional del INPI dijo que las comunidades de La Garza, Tamarindo, Piaxtla, Tamaletom, Tampate, Tamapax, Tampaxal, Tanchahuil, Tocoy, San Pedro y Tanjasnec, así como Cormohom no han recibido el dinero del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos de México y falta muy poco para que termine el año fiscal.

Pero Godoy Ramos ataja el argumento de que precisamente porque se ampararon, no se puede liberar el recurso y es que los comuneros se ampararon cuando hubo una redistribución del dinero que se les iba a aportar y fue “un poco menos”.

Entonces, los comuneros se ampararon porque no les dieron el dinero suficiente del Fondo y el INPI informó que no hay dinero, porque hay un proceso legal, “aunque con eso no les estamos pidiendo que se desistan”.

