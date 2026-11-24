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CIUDAD VALLES.- A horas de que comience la zafra, falta casi un 40 por ciento de cortadores de caña, de acuerdo con datos de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA).

Antonio Juárez Torres, líder de la Unión refirió que la cantidad de cortadores que necesita la organización para segar las miles de hectáreas que la ULPCA tiene como área de influencia es de dos mil, sin embargo, a duras penas cuentan con 1 mil 300 obreros agrícolas.

El cortador es el primer eslabón de la cadena de producción que culmina con el azúcar en productos como refrescos, pasteles de marcas reconocidas o en las mesas de restaurantes y hogares.

El hecho de que falte un 35 por ciento de los que naturalmente se emplean en campo es multifactorial, ya que algunos consiguen trabajo fuera de Valles y algunos otros se han retirado de las labores del campo definitivamente.

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