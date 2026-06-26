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Premian a ganadores de mundialito escolar

Equipos triunfadores y jugadoras destacadas

Por Carmen Hernández

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Premian a ganadores de mundialito escolar
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      Cárdenas.- Todo un éxito el torneo mundialito escolar, fueron entregados los premios y reconocimiento a los primeros lugares. 

      El evento se llevó a cabo en la explanada del Jardín Hidalgo se entregaron premios a los equipos que obtuvieron los primeros lugares en la competencia.   

      La Escuela Benito Juárez se llevó el primer lugar en la rama varonil, segundo lugar la Adolfo López Mateos y la Escuela Niños Héroes que obtuvo el tercer lugar. 

      El premio como mejor portero fue para Orlando Gael Alvarez, de la Escuela Niños Héroes.  También fueron reconocidos Mateo Villagrán de la Escuela Heroínas Mexicanas y Héctor Santiago Avalos de la Escuela Benito Juárez. 

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      La mejor portera fue Edna Sugey Pro Salinas de la Escuela Nezahualcóyotl. 

      Mientras que en la rama femenil la Escuela Nezahualcóyotl obtuvo el primer lugar, segundo lugar Escuela Niños Héroes y tercer lugar la Adolfo López Mateos.  

      También recibieron reconocimiento como las mejores anotadoras María José Carrizales y Zareth Aylín Rodríguez.

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