Preparan Alcaldes Caravana Paisanos

San Ciro de Acosta.- Alcaldes de la Zona Media preparan la Caravana Paisanos que se realizará en el mes de diciembre en la que acompañarán a los paisanos que regresan al país para disfrutar los festejos navideños con sus familiares.

El alcalde Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que hoy se llevará a cabo la reunión, donde estarán presentes los alcaldes para ultimar detalles de lo que será la Caravana Paisanos 2025, el cual será coordinado por el Instituto de Migración y Enlace Internacional.

Señaló que es la primera de las reuniones que se tienen contempladas realizar para recibir a los paisanos como se lo merecen.

Se les acompañará durante su trayecto de regreso al país, para que vengan seguros a pasar las vacaciones navideñas con sus familias y luego tengan un regreso seguro, en su trayecto como medida preventiva.

