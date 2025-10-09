logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Preparan Alcaldes Caravana Paisanos

Por Redacción

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Preparan Alcaldes Caravana Paisanos

San Ciro de Acosta.- Alcaldes de la Zona Media preparan la Caravana Paisanos que se realizará en el mes de diciembre en la que acompañarán a los paisanos que regresan al país para disfrutar los festejos navideños con sus familiares. 

El alcalde Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que hoy se llevará a cabo la reunión, donde estarán presentes los alcaldes para ultimar detalles de lo que será la Caravana Paisanos 2025, el cual será coordinado por el Instituto de Migración y Enlace Internacional. 

Señaló que es la primera de las reuniones que se tienen contempladas realizar para recibir a los paisanos como se lo merecen.

Se les acompañará durante su trayecto de regreso al país, para que vengan seguros a pasar las vacaciones navideñas con sus familias y luego tengan un regreso seguro, en su trayecto como medida preventiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrecerá Procuraduría Agraria jornada de varios juicios agrarios
Ofrecerá Procuraduría Agraria jornada de varios juicios agrarios

Ofrecerá Procuraduría Agraria jornada de varios juicios agrarios

SLP

Carmen Hernández

Este día, tercera Feria del Empleo
Este día, tercera Feria del Empleo

Este día, tercera Feria del Empleo

SLP

Redacción

Un calvario, falta de medicamentos para curar cáncer
Un calvario, falta de medicamentos para curar cáncer

Un calvario, falta de medicamentos para curar cáncer

SLP

Redacción

Sobrevivientes reconocen el martirio para poder sanar

Celebra iglesia el mes del rosario
Celebra iglesia el mes del rosario

Celebra iglesia el mes del rosario

SLP

Jesús Vázquez

Llama a orar por la paz en México y el mundo