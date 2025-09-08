logo pulso
Preparan fiestas de Virgen de los Dolores

Arrancan este martes, habrá peregrinaciones, rosarios y misas

Por Jesús Vázquez

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Preparan fiestas de Virgen de los Dolores

Matehuala.- Se preparan las fiestas patronales de Nuestra Señora de los Dolores que se realizarán en el barrio del Parque del Pueblo y las fiestas patronales serán del 9 al 15 de septiembre, que es el día de la fiesta mayor. 

Mencionó el presbítero Eduardo Villela párroco de Sagrario, que en el municipio se celebra a Nuestra Señora de los Dolores en el Templo del Pueblo, que también se llama nuestra Señora de los Dolores, donde cada año la gente se reúne y lleva a cabo las fiestas patronales, con peregrinaciones, rosarios y misas de acción de gracias, por lo que exhorta a los fieles católicos acudir a estas celebraciones, además se realizarán misas en cada uno de los sectores del barrio del pueblo

Las fiestas patronales iniciarán este martes a las cinco de la tarde en Lechuguilla, al siguiente día a las cinco de la tarde en el Bulevar Carlos Lasso, el día 11 en la calle Cuauhtémoc, y del 12 al 15 de septiembre será en el templo de Nuestra Señora de los Dolores, a las cinco de la tarde.

Expresó que el 15 de septiembre es el día de la fiesta mayor y a las seis de la mañana tendrán un rosario de aurora, para posteriormente cantarle las mañanitas a la virgen, a las cuatro de la tarde será la hora santa y a las seis una peregrinación especial del Barrio del Pueblo, para posteriormente realizar la santa misa. 

