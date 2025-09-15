logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Fotogalería

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Preparan operativo por las fiestas de San Fco. de Asís

Municipio se coordinará con corporaciones de seguridad

Por Jesús Vázquez

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Preparan operativo por las fiestas de San Fco. de Asís

CATORCE.- El presidente municipal Juan Francisco Javier Sandoval Torres sostuvo una reunión de coordinación para definir el plan operativo de las fiestas patronales de San Francisco de Asís 2025, la celebración más grande que se efectúa en el Pueblo Mágico.

Cada año, estas festividades atraen a miles de peregrinos y visitantes, durante la sesión, el presidente municipal, junto con autoridades de distintas dependencias, revisó las estrategias en materia de seguridad, tránsito, protección civil y apoyo a comerciantes, con el objetivo de asegurar un ambiente de orden y tranquilidad durante los días festivos.

Dentro de las fiestas patronales de San Francisco de Asís contarán con apoyo de corporaciones de auxilio y policiacas, que estarán resguardando el Pueblo Mágico, esperando terminar con saldo blanco, así mismo se pide a las personas que acostumbran ir caminando lo hagan con cuidado, pues miles de persona cumplen una manda pendiente o por la aventura. 

El alcalde refrendó el compromiso del Ayuntamiento de trabajar en unidad con las instancias correspondientes, para que estas fiestas patronales se desarrollen con organización, paz y la calidez que caracteriza a nuestra gente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sí habrá servicio este día en el Ayuntamiento
Sí habrá servicio este día en el Ayuntamiento

Sí habrá servicio este día en el Ayuntamiento

SLP

Redacción

Estudiantes festejan el Grito de Independencia
Estudiantes festejan el Grito de Independencia

Estudiantes festejan el Grito de Independencia

SLP

Jesús Vázquez

Esperan repunte de turismo por puente
Esperan repunte de turismo por puente

Esperan repunte de turismo por puente

SLP

Carmen Hernández

Paraje Micos, sin actividad acuática
Paraje Micos, sin actividad acuática

Paraje Micos, sin actividad acuática

SLP

Redacción

Turistas han postergado su visita hasta nuevo aviso