Preparan operativo por las fiestas de San Fco. de Asís

CATORCE.- El presidente municipal Juan Francisco Javier Sandoval Torres sostuvo una reunión de coordinación para definir el plan operativo de las fiestas patronales de San Francisco de Asís 2025, la celebración más grande que se efectúa en el Pueblo Mágico.

Cada año, estas festividades atraen a miles de peregrinos y visitantes, durante la sesión, el presidente municipal, junto con autoridades de distintas dependencias, revisó las estrategias en materia de seguridad, tránsito, protección civil y apoyo a comerciantes, con el objetivo de asegurar un ambiente de orden y tranquilidad durante los días festivos.

Dentro de las fiestas patronales de San Francisco de Asís contarán con apoyo de corporaciones de auxilio y policiacas, que estarán resguardando el Pueblo Mágico, esperando terminar con saldo blanco, así mismo se pide a las personas que acostumbran ir caminando lo hagan con cuidado, pues miles de persona cumplen una manda pendiente o por la aventura.

El alcalde refrendó el compromiso del Ayuntamiento de trabajar en unidad con las instancias correspondientes, para que estas fiestas patronales se desarrollen con organización, paz y la calidez que caracteriza a nuestra gente.

