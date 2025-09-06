Preparan vigilias de espigas

Matehuala.- Presbítero dio a conocer que en el mes de septiembre continúan las vigilias de espigas, la cuales dan las personas de campo para agradecer todas las bendiciones que recibieron durante el año en sus cosechas y ganado.

Antonio Ruiz Domínguez refiere que el 4 de septiembre se llevó a cabo una vigilia de espigas en Villa de Guadalupe y este día 6 se llevará a cabo en la comunidad de San Isidro perteneciente al municipio de Cedral, el 12 de septiembre en el Sacramento perteneciente a la parroquia de San Francisco en Matehuala, el 26 en el Catañon en la parroquia del Sagrado Corazón en Estación Catorce, exhorta a los fieles católicos a estar al pendientes en los respectivos horarios que llevaran a cabo estas celebraciones.

Comentó que cada año las llevan a cabo para celebrar las bendiciones que Dios les ha dado a las personas que viven en el campo, y en las vigilias de espigas hacen peregrinaciones, jornadas de oración y terminan con una misa de acción de gracias en las que acuden cientos de personas, y al finalizar la gente de campo lleva alimentos para compartir, los cuales preparan con lo que han cosechado.

A pesar de que a principio de año no había lluvias en este 2025, empezó a llover y con esto se ayudó a toda la población del campo que se dedican a la agricultura y ganadería.

