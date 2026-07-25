Presentan autoridades programa Mejora imagen

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Matehuala.- En rueda de prensa fue presentado el programa Mejora imagen, en el cual se pretende embellecer la imagen urbana del centro de la ciudad, en este programa destaca el ordenamiento del comercio ambulante.

Las autoridades municipales encabezadas por el director de Comercio, Heriberto Salazar Infante, acompañado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Matehuala, Rafael Fernández Santos y Daniela Soto, integrante de Jóvenes CANACO.

Se dieron a conocer los avances del programa Mejora imagen, estrategia que busca dignificar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el sector comercial, con la finalidad de que se tenga un centro histórico más visible y bonito para los ciudadanos y visitantes a Matehuala

Entre las acciones que contempla este proyecto destaca el ordenamiento del comercio ambulante, con el propósito de contar con un Centro Histórico más limpio, ordenado, atractivo y funcional para comerciantes establecidos, vendedores, ciudadanos y visitantes.

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Las autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan impulsar el desarrollo económico local sin afectar el derecho al trabajo, privilegiando el consenso y la participación de todos los sectores involucrados.