logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Presentan autoridades programa Mejora imagen

Por Jesús Vázquez

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Presentan autoridades programa Mejora imagen
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- En rueda de prensa fue presentado el programa Mejora imagen, en el cual se pretende embellecer la imagen urbana del centro de la ciudad, en este programa destaca el ordenamiento del comercio ambulante.

      Las autoridades municipales encabezadas por el director de Comercio, Heriberto Salazar Infante, acompañado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Matehuala, Rafael Fernández Santos y Daniela Soto, integrante de Jóvenes CANACO.

      Se dieron a conocer los avances del programa Mejora imagen, estrategia que busca dignificar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el sector comercial, con la finalidad de que se tenga un centro histórico más visible y bonito para los ciudadanos y visitantes a Matehuala 

      Entre las acciones que contempla este proyecto destaca el ordenamiento del comercio ambulante, con el propósito de contar con un Centro Histórico más limpio, ordenado, atractivo y funcional para comerciantes establecidos, vendedores, ciudadanos y visitantes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan impulsar el desarrollo económico local sin afectar el derecho al trabajo, privilegiando el consenso y la participación de todos los sectores involucrados.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alertan por temperaturas de hasta 38 grados en la Huasteca
      Alertan por temperaturas de hasta 38 grados en la Huasteca

      Alertan por temperaturas de hasta 38 grados en la Huasteca

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil solicitó a los 59 ayuntamientos habilitar puestos de hidratación ante el aumento de las temperaturas.

      Jornalero lesionado con un machete
      Jornalero lesionado con un machete

      Jornalero lesionado con un machete

      SLP

      Carmen Hernández

      Podan y limpian las plazas públicas
      Podan y limpian las plazas públicas

      Podan y limpian las plazas públicas

      SLP

      Jesús Vázquez

      En un mes, pozo Miravalles dotará de agua a Valles
      En un mes, pozo Miravalles dotará de agua a Valles

      En un mes, pozo Miravalles dotará de agua a Valles

      SLP

      Redacción

      El municipio ya no dependerá solo del río