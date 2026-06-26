Presentan corporaciones seguridad para la Feria

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Fue presentado el estado de fuerza que participará en la Feria del Refugio, el evento cerrara con una gran topada, pero todo con la vigilancia que se requiere para prevenir cualquier contingencia.

Cabe destacar que la fiesta se realizará del 26 de junio al 4 de julio, donde se contará con diversas actividades deportivas y culturales.

Ayer por la mañana fue presentado el equipo de seguridad, donde participarán elementos de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil Estatal y Protección Civil Municipal.

Se están revisando las instalaciones eléctricas de los juegos mecánicos y las instalaciones de los tanques de gas de los puestos de comida.

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