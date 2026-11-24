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RIOVERDE.- Fue presentado el operativo de seguridad para la Feria Regional de Rioverde, la fiesta de todos, donde participarán más de 130 elementos de varias corporaciones.

La tarde de este lunes se llevó a cabo la presentación del estado de fuerza que brindará seguridad a las familias que acudirán a la Fiesta de Todos, el evento estuvo encabezado por el alcalde Arnulfo Urbiola Román, la presidenta del DIF Karina Quintero, el secretario del Ayuntamiento Víctor Ángel Mancilla Cervantes, la presidenta del Comité de la Feria, Karen Verastegui y el Comisario Javier Martín Ortega Maya.

El evento ferial se llevará a cabo del 25 al 30 de noviembre y será totalmente gratuito.

En el operativo estarán participando elementos de la Guardia Civil Municipal con 100 elementos, 20 patrullas, de la Guardia Nacional y la Guardia Civil del Estado con 3 patrullas.

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También se contará con el apoyo del cuerpo de bomberos, Cruz Roja y Protección Civil.

Autoridades hacen un llamado a la población para que acuda en familia a divertirse en la Fiesta de Todos.