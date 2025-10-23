Presentan programa Celebrando la vida honrando la muerte

Matehuala.- En rueda de prensa en la Plaza de Armas se dio a conocer la programación que se llevará a cabo durante esta tradicional temporada del día de muertos, que será del 28 de octubre al 2 de noviembre.

Este programa es organizado por parte de Turismo Municipal, así como Fomento Cultural Municipal, el festival lleva por nombre “Celebrando la vida, honrando la muerte 2025”.

El evento inicia el 28 de octubre en la comunidad de Tanque Colorad, a las seis de la tarde, donde habrá presentación de películas infantiles del día de muertos, el 29 a las siete de la tarde, Catrinas Run Matehuala, corriendo por el centro histórico de la ciudad.

Mientras que para el treinta a las siete de la tarde, La muerte no pasa de moda, pasarela y concurso de catrines y catrinas en el Parque Álvaro Obregón, del 31 al 2 de noviembre también planean el evento de panteones iluminados, a partir de las siete de la tarde en el Panteón Hidalgo y Panteón Guadalupe, el 31, proyección de películas infantiles en la comunidad de San José del Plan.

El 1 y 2 de noviembre en la Plaza de Armas será presentado Viaje a Mictlan, más allá de la vida y la muerte, en la Plaza de Armas y la ofrenda literaria musical, adema se llevará a cabo un concurso de calaveritas literarias y otro de fotografía, y el 2 de noviembre a las cinco de la tarde en el panteón Guadalupe, El mitote de los fieles difuntos.