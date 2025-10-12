logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Promueve el Infonavit opciones de crédito

Por Jesús Vázquez

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Promueve el Infonavit opciones de crédito

Matehuala.- El Infonavit realizará su brigada de promoción y servicio en el municipio con el objetivo de ofrecer sus diversas opciones de financiamiento a las y los derechohabientes, estop será el próximo miércoles y jueves.

La atención se brindará en la calle Benito Juárez #1103 esquina Aldama, colonia Centro, en las fechas y horarios, el miércoles de 10:00 a 17:00 horas y el jueves de 08:30 a 14:30 horas. 

Las y los asistentes podrán saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito, recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.

Las personas que acudan a la brigada y ya cuenten con un crédito, también podrán verificar si son beneficiarias del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, conocerán los apoyos adicionales de este programa, como son la reducción en la tasa de interés, en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.

Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Denuncian peligroso hoyanco en una calle
Denuncian peligroso hoyanco en una calle

Denuncian peligroso hoyanco en una calle

SLP

Jesús Vázquez

Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca
Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca

Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca

SLP

Redacción

Celebra la iglesia mes de las misiones
Celebra la iglesia mes de las misiones

Celebra la iglesia mes de las misiones

SLP

Jesús Vázquez

Joven se suicida en su casa
Joven se suicida en su casa

Joven se suicida en su casa

SLP

Redacción