Promueve el Infonavit opciones de crédito

Matehuala.- El Infonavit realizará su brigada de promoción y servicio en el municipio con el objetivo de ofrecer sus diversas opciones de financiamiento a las y los derechohabientes, estop será el próximo miércoles y jueves.

La atención se brindará en la calle Benito Juárez #1103 esquina Aldama, colonia Centro, en las fechas y horarios, el miércoles de 10:00 a 17:00 horas y el jueves de 08:30 a 14:30 horas.

Las y los asistentes podrán saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito, recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.

Las personas que acudan a la brigada y ya cuenten con un crédito, también podrán verificar si son beneficiarias del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, conocerán los apoyos adicionales de este programa, como son la reducción en la tasa de interés, en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.

Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.