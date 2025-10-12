Joven se suicida en su casa

Cedral.- La noche del viernes una persona de sexo masculino de 28 años de edad decidió huir por la puerta falsa y quitarse la vida, los hechos ocurrieron en la colonia Valle Verde, lugar al que acudieron las autoridades policiacas, y corporaciones de emergencia.

Los hechos se presentaron en un domicilio particular, donde una persona de sexo masculino se quitó la vida, los familiares del occiso fueron quienes al llegar vieron el cuerpo del joven sin vida, quien aparentemente decidió huir por la puerta falsa por lo que hablaron a las autoridades policiacas para reportar lo que había ocurrido.

Al lugar llegaron corporaciones de emergencia y autoridades policiacas para revisar el cuerpo y confirmaron que ya no tenía signos vitales, la policía tomó conocimientos de los hechos y se solicitó la presencia de personal del servicio médico forense y que se le hicieran los exámenes de ley.

Cabe destacar que el viernes fue el día de la Salud Mental y es una fecha para recordar a quienes están pasando un momento difícil, deben de buscar ayuda de familiares y profesionales, para evitar que ocurran este tipo de situaciones, por lo que se exhorta a apoyar a los familiares y amigos, cuando sepan que están pasando difíciles momentos, pues con tan solo el hecho de escucharlos se pueden evitar terribles tragedias.

