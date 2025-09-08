Pronostican una semana lluviosa

CIUDAD VALLES.- Vaticina el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lluvias para la semana que comenzará con algunos chubascos sobre todo en Valles.

En la Huasteca Potosina, como Tamazunchale o Tamasopo, las lluvias han sido torrenciales un par de días, sin embargo, en el norte de la Huasteca, solamente ha habido un par de días con actividad eléctrica y poca precipitación.

Sin embargo, en Valles este domingo 7 de septiembre ha habido lluvias puntuales en varias zonas del municipio, además de que hay un pronóstico de probabilidad de chubascos para al menos los tres primeros días de la semana que está por iniciar.

Este segundo ciclo de lluvias, de este 2025 completaría los dos temporales de los que se valen los cañeros para poder tener mejor producción, de acuerdo con los representantes de estos productores, y que serán de gran beneficio para tener una gran producción de la gramínea.

