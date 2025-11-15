Propone Cabildo al Congreso aumentar valor catastral

CIUDAD VALLES.- Envía propuesta el Cabildo de Valles para incrementar el valor catastral en las viviendas de los vallenses, la resolución la dará a conocer el Congreso en las próximas semanas.

En sesión extraordinaria de esta mañana, el cuerpo edilicio escuchó la propuesta del director de Catastro, Carlos Francisco Castillo Torres para proponer el aumento del valor catastral en Valles, luego de que desde el 2014 no se había sugerido oficialmente.

El aumento del valor catastral nada tiene que ver con el pago predial, sino que es un aumento en el valor de las propiedades y que tendría un aumento paulatino durante el año fiscal 2026, en caso de que el Congreso apruebe la propuesta.