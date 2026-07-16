Protección Civil retira enjambre de abejas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- Enjambre de abejas pone en riesgo a personas que acudían a una carnicería y una casa habitación, las que finalmente fueron capturadas y llevadas a su hábitat natural, antes de que pudieran atacar a alguna persona.
El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se atienden las llamadas de auxilio que se reciben en la institución y ahora fue el caso de este enjambre de abejas.
En la corporación recibieron el reporte de que en un domicilio particular sobre el camino a la Malanca, se detectó un panal de abejas.
Así como en una carnicería ubicada en la calle Insurgentes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Señaló que de manera inmediata se trasladó personal, para asegurar las abejas y evitar que familias fueran atacadas.
Los abejas, fueron reubicadas al centro apiario para su conservación.
no te pierdas estas noticias
OIM pide a empresarios turísticos repudiar fracking en Huasteca
Huasteca Hoy
El llamado incluye hoteles, guías y comercios para legitimar la voz contra la paraestatal.
Cabildo de Valles pone obstáculos a fracking
Huasteca Hoy
Ramón Ortiz Loredo confirmó que ninguna autoridad podrá operar fracking en Valles tras la decisión del Cabildo.