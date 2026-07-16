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Protección Civil retira enjambre de abejas

Por Carmen Hernández

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Protección Civil retira enjambre de abejas
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      RIOVERDE.- Enjambre de abejas pone en riesgo a personas que acudían a una carnicería y una casa habitación, las que finalmente fueron capturadas y llevadas a su hábitat natural, antes de que pudieran atacar a alguna persona. 

      El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se atienden las llamadas de auxilio que se reciben en la institución y ahora fue el caso de este enjambre de abejas.

      En la corporación recibieron el reporte de que en un domicilio particular sobre el camino a la Malanca, se detectó un panal de abejas.  

      Así como en una carnicería ubicada en la calle Insurgentes.  

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      Señaló que de manera inmediata se trasladó personal, para asegurar las abejas y evitar que familias fueran atacadas. 

      Los abejas, fueron reubicadas al centro apiario para su conservación.

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