Protección Civil retira enjambre de abejas

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RIOVERDE.- Enjambre de abejas pone en riesgo a personas que acudían a una carnicería y una casa habitación, las que finalmente fueron capturadas y llevadas a su hábitat natural, antes de que pudieran atacar a alguna persona.

El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se atienden las llamadas de auxilio que se reciben en la institución y ahora fue el caso de este enjambre de abejas.

En la corporación recibieron el reporte de que en un domicilio particular sobre el camino a la Malanca, se detectó un panal de abejas.

Así como en una carnicería ubicada en la calle Insurgentes.

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Señaló que de manera inmediata se trasladó personal, para asegurar las abejas y evitar que familias fueran atacadas.

Los abejas, fueron reubicadas al centro apiario para su conservación.