Protestan camioneros, piden trabajo en obra

Construyen carretera y contratan gente de otros lugares

Por Jesús Vázquez

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- En la carretera 57 de Matehuala a San Luis cerca de Santa Ana se llevó a cabo una manifestación por parte de los transportistas de camiones de volteo y trabajo para pedir al Gobierno del Estado que los contraten para trabajar en la obra que están llevando a cabo que es la construcción de la nueva carretera, pues traen gente que no es de esta región.

Cerca de 80 camiones de volteo y sus choferes se colocaron en la orilla de la carretera 57, los choferes pertenecen al sindicato de la Confederación Joven de México, además había personas de Villa de Guadalupe, Matehuala, Cedral y Villa de la Paz, quienes piden al Gobierno del Estado los contraten para trabajar en la construcción de la nueva carretera, pues están contratando gente de otros lugares.

Demandan trabajo para la gente del Altiplano, ya que dicen que si es una obra de la región, justo es que le den trabajo a la gente de este lugar, pues en la actualidad hay mucho desempleo.

Pablo Ernesto Navarro Briones secretario general del Sindicato Confederación Joven de México y Líder del Frente Sindical Potosino, informó que se les hace injusto que llegue otra persona como lo es el diputado Tomás Zavala a representar la CROM, ponerles unas tarifas muy injustas si trabajan en esta obra y quieren que si los van a contratar se les contrate con salarios justos.

Cuestionan el trabajo del diputado, que debe apoyar a la gente de la región que lo apoyaron en su candidatura, además no debe de ser delegado de la CROM, pues es diputado.

