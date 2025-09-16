Rescata el Genoa empate ante el Como

VERONA, Italia.- En el partido de fondo el lunes, Genoa anotó en el tiempo de descuento para llevarse un punto en Como.

Paz fue nombrado la figura ascendente de la Serie A del mes de agosto y el argentino de 21 años mostró el por qué al adelantar a Como a los 13 minutos con un exquisito remate desde desde fuera del área.

Cesc Fàbregas, técnico de Como, parecía seguro de preservar su marca perfecta contra Patrick Vieria, su antiguo compañero de Arsenal, desde que ambos se mudaron al banquillo. Pero Caleb Ekuban anotó tras una serie de rebotes en el área en el segundo minuto de tiempo adicionado para que Genoa rescatase un punto.

El zaguero Jacobo Ramón de Como fue expulsado tres minutos antes. La igualdad dejó a Genoa sin victorias después de tres partidos, pero el resultado lo sacó del último lugar de la tabla. Como quedó noveno con cuatro puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

ABURREN

Jamie Vardy no pudo marcar un gol en su debut el lunes en la Serie A ni evitar el primer empate sin goles entre Cremonese y Verona en casi 40 años. Por su parte, el atacante argentino Nico Paz prolongó su buen momento con Como al anotar el gol en el empate 1-1 como local ante Genoa.

Vardy, uno de los goleadores más prolíficos de Inglaterra en la última década, fichó con Cremonese en el último día del mercado de fichajes y salió del banquillo para reemplazar a Federico Bonazzoli a los 58 minutos. Pero la historia no arrancó con alegría para el delantero de 38 años, campeón de la Liga Premier y la Copa FA con Leicester.

En cambio, la mayoría de las oportunidades estuvieron en el otro extremo, con un Verona que buscaba su primera victoria en casa desde el 23 de febrero.

Giovane desperdició una serie de oportunidades y Gift Orban también fue ineficaz en un partido que, no obstante, puso fin al inicio ganador de la temporada para Cremonese.