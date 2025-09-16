Emiten alerta por las llamadas de extorsión
Pide SPM no contestar a los números desconocidos y no dar información
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alertan sobre llamadas de extorsión, piden no brindar información y solicitar a apoyo a los cuerpos
de seguridad.
Juan Carlos Ramos director de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que es importante que la ciudadanía en general extreme precauciones ante reportes de intentos de extorsión telefónica provenientes del número 487 258 5495.
Hizo hincapié que delincuentes están solicitando dinero y amenazan con hacer daño, por lo que es importante no contestar llamadas de números desconocidos y no brindar información.
Es importante que si recibes una llamada sospechosa, colgar de inmediato y reportar al 911 ó 487 872 0886.
Es importante recomendar a los niños y adultos mayores no brindar información a estas personas, mantener la calma, no realizar depósitos y solicitar apoyo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
