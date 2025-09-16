logo pulso
Emiten alerta por las llamadas de extorsión

Pide SPM no contestar a los números desconocidos y no dar información

Por Carmen Hernández

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alertan sobre llamadas de extorsión, piden no brindar información y solicitar a apoyo a los cuerpos 

de seguridad. 

Juan Carlos Ramos director de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que es importante que la ciudadanía en general extreme precauciones ante reportes de intentos de extorsión telefónica provenientes del número 487 258 5495. 

Hizo hincapié que delincuentes están solicitando dinero y amenazan con hacer daño, por lo que es importante no contestar llamadas de números desconocidos y no brindar información. 

Es importante  que si recibes una llamada sospechosa, colgar de inmediato y reportar al 911 ó 487 872 0886.

Es importante recomendar a los niños y adultos mayores no brindar información a estas personas, mantener  la calma, no realizar depósitos y solicitar apoyo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 


