Puertas del PAN están abiertas para todos: CH

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RIOVERDE.- "El Partido Acción Nacional (PAN) tiene las puertas abiertas para todos, estamos para sumar", dijo la presidenta del Comité Municipal del PAN, Dalila Castro Hernández.

Recordó que el año pasado llevaron a cabo una reunión informativa con la militancia panista, la cual encabezó el secretario en función de presidente Enrique Dahud, en donde se analizaron los avances que se tienen porque se avecinan los tiempos electorales.

Explicó que, "el Instituto político está abierto, todos son bienvenidos, la intención es trabajar fuerte, el PAN ha sido la oposición a nivel nacional".

Al ser cuestionado si aceptarían a los panistas que en la elección pasada apoyaron al movimiento naranja, refirió, "estamos para sumar, cada quien se maneja con su interés y es respetado, si quieren apoyar, es el momento de unir y sumar fuerza". Señaló que la plataforma sigue abierta a integrarse y fungir como coordinador.

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