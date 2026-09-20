Realiza Protección Civil simulacro de sismo

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CIUDAD VALLES.- La dirección de Protección Civil Municipal llevó a cabo el simulacro conmemorativo por el temblor de septiembre de 1985 en la CDMX.

El director de PC, Miguel Ángel Sánchez Hernández, junto a su equipo y bajo la supervisión del alcalde de Valles, David Medina Salazar efectuó la simulación oficial para medir los tiempos de respuesta en caso de una eventualidad catastrófica, como es el caso de un terremoto, dado que el 19 de septiembre, tanto de 1985 como de 2017, la capital del país sufrió pérdidas humanas innumerables por los movimientos tectónicos.

En el ejercicio participaron 180 empleados y clientes, de 18 diferentes empresas y comercios, tardando tres minutos con tres segundos en salir y concentrarse en un área de reunión del estacionamiento, tiempo que la autoridad calculó justo para poner a salvo a una población numéricamente similar que se encontrara en una situación así.