Realizan operativo de seguridad en colonias de Matehuala

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Matehuala.- Se realizó un fuerte dispositivo de seguridad en la ciudad en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Policía de Investigación, Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, además de un helicóptero que realizó sobrevuelos a baja altura en distintos sectores de la ciudad.

Las corporaciones llevaron a cabo un operativo especial en diferentes puntos del municipio.

De manera extraoficial trascendió que algunas de las acciones se desarrollaron en la colonia Bustamante, donde presuntamente las autoridades ingresaron a algunos domicilios particulares y habría personas detenidas; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido información oficial sobre los resultados del operativo ni sobre lo ocurrido en la ciudad.

La presencia del helicóptero y el movimiento de unidades de seguridad llamó la atención de la población, especialmente debido a que la aeronave realizó sobrevuelos a baja altura sobre diversas calles de la ciudad.

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Habitantes de la colonia Bustamante manifestaron su preocupación al observar la presencia de un importante número de vehículos oficiales y elementos de seguridad en la zona, por lo que algunas familias optaron por resguardarse en sus domicilios como medida preventiva.

Se espera que en las autoridades correspondientes emitan información oficial para esclarecer los hechos y dar a conocer los resultados del operativo realizado en Matehuala.