Realizan simulacro de incendio en el IMSS

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Matehuala.- Se llevó a cabo un simulacro de incendio en la Subdelegación del IMSS en el que participaron elementos de Tránsito y Vialidad, Protección Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos, realizando diversas labores de rescate de personal que se encontraba en la institución.

La actividad se realizó en las instalaciones de la Subdelegación del IMSS, donde se simuló un incendio, como parte del ejercicio, se evacuó de manera ordenada y segura a todo el personal, que fue trasladado a un punto de reunión, donde permaneció resguardado mientras arribaban las corporaciones de auxilio.

Participaron en el simulacro elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal y Tránsito y Vialidad, quienes llegaron en tiempo y forma para desarrollar las maniobras correspondientes, actuando ante una emergencia real de este tipo.

Asimismo, evaluaron el desempeño del personal del inmueble, destacando que la evacuación y la actuación de las brigadas internas se realizaron de manera adecuada.

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Durante el simulacro se verificó la correcta aplicación de los protocolos de actuación, el funcionamiento de las brigadas internas, los tiempos de respuesta, las rutas de evacuación, los puntos de reunión y las medidas de seguridad implementadas, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad que permitan fortalecer la capacidad de respuesta del personal ante una emergencia real.