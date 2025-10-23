logo pulso
Realizan simulacro de incendio en guardería

Por Carmen Hernández

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Realizan simulacro de incendio en guardería

RIOVERDE.- Realizan evacuación con un simulacro de incendio en una guardería y en la Universidad Justo Sierra, para que los alumnos y personal conozcan las medidas a tomar en una contingencia y evitar una tragedia. 

El titular de Protección Civil José de Jesús Hernández Juárez, informó que el evento se realizó este miércoles a las 10 de la mañana, con hipótesis de un incendio en la Guardería La Granjita, donde evacuaron a más de 120 personas y tuvo una duración de 4 minutos, para que personal pudiera saber cómo actuar. 

Así mismo en la Universidad Justo Sierra se efectuó un simulacro como parte de las medidas de seguridad del programa interno de seguridad de la institución, se realizó la evacuación de 135 personas, entre estudiantes y docentes, quienes fueron congregados en un punto de reunión previamente establecido. 

Las medidas aplicadas y los trabajos de salvación se efectuaron en un lapso de 8 minutos, posteriormente los alumnos se reincorporaron a sus clases.  

Señaló el funcionario que en lo que va del 2025 se han llevado a cabo más de 120 simulacros y que las instituciones o empresas lo realizan dos veces al año, como parte de su programa de seguridad interna. 

El objetivo es que tengan los conocimientos necesarios para que sepan cómo actuar en caso de una contingencia.

