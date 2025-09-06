logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizarán feria de servicios públicos

Se ofrecerá atención en cuestión jurídica, empleo y de salud

Por Carmen Hernández

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Realizarán feria de servicios públicos

SAN CIRO DE ACOSTA.- Todo listo para la  feria de los servicios que se realizará el 11 de septiembre  en el andador peatonal, evento en el que participarán varias dependencias ofreciendo desde asesoría hasta atención en otros temas.

El alcalde Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que está listo para realizar la feria de los servicios que se realizará en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. 

Se contará con la participación del Centro de Justicia para Mujeres, Defensoría de Oficio, Servicio Nacional del Empleo, que pondrá a disposición las vacantes que se tienen. 

Así como Misión Cultural, donde se cuenta con cursos de belleza, computación, corte y confección y el Centro Libre de Mujeres.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También se contará con el Módulo del Centro de Salud, donde se realizarán pruebas de VIH y sífilis, entre otros. 

Por lo que se hace una invitación a la población en general para que aproveche este evento y aproveche la oportunidad de recibir apoyo gratuito en diversos casos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Instalan puestos de adornos patrios
Instalan puestos de adornos patrios

Instalan puestos de adornos patrios

SLP

Carmen Hernández

Inauguran Centro de Atención Agraria
Inauguran Centro de Atención Agraria

Inauguran Centro de Atención Agraria

SLP

Jesús Vázquez

La oficina será de gran apoyo, atenderá conflictos ejidales y comunales

Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana
Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana

Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana

SLP

Carmen Hernández

Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia
Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia

Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia

SLP

Carmen Hernández

Para sanar y mejorar su calidad de vida