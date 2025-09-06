Realizarán feria de servicios públicos

SAN CIRO DE ACOSTA.- Todo listo para la feria de los servicios que se realizará el 11 de septiembre en el andador peatonal, evento en el que participarán varias dependencias ofreciendo desde asesoría hasta atención en otros temas.

El alcalde Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que está listo para realizar la feria de los servicios que se realizará en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Se contará con la participación del Centro de Justicia para Mujeres, Defensoría de Oficio, Servicio Nacional del Empleo, que pondrá a disposición las vacantes que se tienen.

Así como Misión Cultural, donde se cuenta con cursos de belleza, computación, corte y confección y el Centro Libre de Mujeres.

También se contará con el Módulo del Centro de Salud, donde se realizarán pruebas de VIH y sífilis, entre otros.

Por lo que se hace una invitación a la población en general para que aproveche este evento y aproveche la oportunidad de recibir apoyo gratuito en diversos casos.