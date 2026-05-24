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Realizarán taquiza pro bomberos

Buscan recaudar recursos para los tragahumo

Por Carmen Hernández

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Realizarán taquiza pro bomberos
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      CIUDAD FERNÁNDEZ .- Este próximo 4 de julio se llevará a cabo la taquiza pro Cuerpo de Bomberos, en las instalaciones de la institución. 

      Jorge Armando Ruiz Barragán, comandante de los tragahumo, dio a conocer que se han realizado diversas actividades encaminadas a reunir fondos para la institución.  

      Informó que los más próximo que se tiene programado es una taquiza, a desarrollarse este próximo 4 de julio a partir de las 6 de la tarde, en las instalaciones de los bomberos de Ciudad Fernández.

      Refiere el comandante que el costo del boleto es de 190 pesos, que incluye los tacos que desees consumir y un litro de agua de frutas. 

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      Es por ello que se le invita a la población en general para que se sume a esta noble causa y apoye. 

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