logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizarán taquiza pro bomberos

Por Carmen Hernández

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Realizarán taquiza pro bomberos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 4 de julio se llevará a cabo una taquiza a beneficio de los bomberos que se realizará en las instalaciones de la institución.

      El comandante Jorge Armando Ruiz Barragán dio a conocer que se realizan diversas actividades encaminadas a reunir fondos para la institución que tiene un sin fin de necesidades.  

      Hizo hincapié que el 4 de julio a partir de las 6 de la tarde, se llevará a cabo la venta de tacos, que incluye los que deseen consumir y un litro de agua, por la cantidad de 190 pesos. 

      Es por ello que se le pide a la población que se una a esta labor y coopere, asistiendo a cenar tacos en familia. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo que se busca es reunir recursos para la rehabilitación de vehículos, que constantemente se les tiene que brindar mantenimiento por el uso.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      La SSPC apoyó desalojo en predio de Tampamolón
      La SSPC apoyó desalojo en predio de Tampamolón

      La SSPC apoyó desalojo en predio de Tampamolón

      SLP

      Rubén Pacheco

      Juárez Hernández aclaró que colaboró en el cumplimiento de la orden emitida por el Poder Judicial

      Integran Comité Mujeres Tejedoras de la Patria
      Integran Comité Mujeres Tejedoras de la Patria

      Integran Comité Mujeres Tejedoras de la Patria

      SLP

      Jesús Vázquez

      Féminas podrán desarrollar habilidades para consolidar sus proyectos

      Ambiente futbolero inunda la ciudad
      Ambiente futbolero inunda la ciudad

      Ambiente futbolero inunda la ciudad

      SLP

      Jesús Vázquez

      Realizan feria gastronómica en escuela
      Realizan feria gastronómica en escuela

      Realizan feria gastronómica en escuela

      SLP

      Carmen Hernández