Realizarán taquiza pro bomberos
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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 4 de julio se llevará a cabo una taquiza a beneficio de los bomberos que se realizará en las instalaciones de la institución.
El comandante Jorge Armando Ruiz Barragán dio a conocer que se realizan diversas actividades encaminadas a reunir fondos para la institución que tiene un sin fin de necesidades.
Hizo hincapié que el 4 de julio a partir de las 6 de la tarde, se llevará a cabo la venta de tacos, que incluye los que deseen consumir y un litro de agua, por la cantidad de 190 pesos.
Es por ello que se le pide a la población que se una a esta labor y coopere, asistiendo a cenar tacos en familia.
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Lo que se busca es reunir recursos para la rehabilitación de vehículos, que constantemente se les tiene que brindar mantenimiento por el uso.
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