Recorre Sheinbaum las zonas inundadas en Tamazunchale

TAMAZUNCHALE.- Considera reordenamiento y reubicación de casas construidas en lugares inadecuados e ilegales la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su visita al municipio de Tamazunchale para conocer los daños causados por las inundaciones.

Dos minutos antes de la una de la tarde de este miércoles, la Presidenta de la República arribó al estadio de beisbol de Tamazunchale, en el Barrio del Carmen en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, que fue una de las zonas más afectadas desde el viernes pasado, por las crecientes tanto del Río Moctezuma como del Amajac.

En primera instancia, el director de la Junta Estatal de Caminos, Francisco Reyes Novelo le expuso los daños generales causados por las inundaciones y luego subió a una camioneta de la Sedena, acompañada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona para pasar revista a los trabajos de limpieza que tanto trabajadores de Bienestar como del gobierno estatal llevan a cabo.

Antes de hacer el recorrido, una turbamulta la vitoreó y les informó que habrá dos apoyos de parte del Gobierno federal para los damnificados (5000 de acuerdo con cifras del Gobierno del Estado), uno antes del censo que se llevará a cabo y otro después, insistiendo en que a nadie dejarán desamparado.

Ya en el recorrido en el barrio El Carmen se le preguntó si habría sanciones para los desarrolladores que construyen en zonas ilegales o inadecuadas y mencionó que habría reordenamiento y reubicación para los afectados, dados los lugares de riesgo que habitan.